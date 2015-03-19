أخبار عاجلة

فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إبتديت حياتي الفنية بمسرحية أطفال وعملت دور شجرة -
رشيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... مشواري في التمثيل إبتدى بالصدفة -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... والدي بالنسبة لي مدرسة بتعلم منها الفن -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على المتهم الثانى فى حادث دهس 6 أشخاص بجرار زراعى داخل مقهى بدشنا

Google+ Print
القبض على المتهم الثانى فى حادث دهس 6 أشخاص بجرار زراعى داخل مقهى بدشنا القبض على المتهم الثانى فى حادث دهس 6 أشخاص بجرار زراعى داخل مقهى بدشنا
تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى من ضبط المتهم الثانى فى واقعة دهس 6 أشخاص بجرار زراعى داخل مقهى بدشنا والجرار المستخدم فى الواقعة، مما أسفر عن مصرع إثنين وإصابة 4 آخرين.

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد تمكن قوة أمنية ضمت كلا من النقباء محمود إسماعيل ومحمد الشافعى ومحمد علاء، من ضبط حسن م ع المتهم الثانى فى واقعه دهس 6 أشخاص بجرار زراعي، داخل مقهى بنجع الميات التابع لمركز دشنا، مما أسفر عن مصرع ،كل من :عبد الستار محمد غزالى مدرس بمدرسة نجع عبدالقادر، وحمادة حسن شلبى، مقيمين قرية الميات، وإصابة 4 آخرين.

وأفاد مصدر أمنى أن المتهم وشقيقه كانا يستقلان جرار زراعى ودخلا فى المقهى أخذًا بالثأر من أشخاص على خصومة ثأرية معهم كانوا يجلسون بالمقهي.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الأول، وجارى إخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365