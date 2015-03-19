القبض على المتهم الثانى فى حادث دهس 6 أشخاص بجرار زراعى داخل مقهى بدشنا

تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى من ضبط المتهم الثانى فى واقعة دهس 6 أشخاص بجرار زراعى داخل مقهى بدشنا والجرار المستخدم فى الواقعة، مما أسفر عن مصرع إثنين وإصابة 4 آخرين.

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد تمكن قوة أمنية ضمت كلا من النقباء محمود إسماعيل ومحمد الشافعى ومحمد علاء، من ضبط حسن م ع المتهم الثانى فى واقعه دهس 6 أشخاص بجرار زراعي، داخل مقهى بنجع الميات التابع لمركز دشنا، مما أسفر عن مصرع ،كل من :عبد الستار محمد غزالى مدرس بمدرسة نجع عبدالقادر، وحمادة حسن شلبى، مقيمين قرية الميات، وإصابة 4 آخرين.

وأفاد مصدر أمنى أن المتهم وشقيقه كانا يستقلان جرار زراعى ودخلا فى المقهى أخذًا بالثأر من أشخاص على خصومة ثأرية معهم كانوا يجلسون بالمقهي.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الأول، وجارى إخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.