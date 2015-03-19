الدفاع المدنى يسيطر على حريق بمحطة وقود بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق هائل نشب فى محطة وقود بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد نشوب حريق داخل محطه وقود التعاون بطريق مصر اسوان الزراعى أمام مركز بنى مزار أثناء قيام عامل بفض 3 آلاف لتر بنزين 92 لسيارة فنطاس قادمة من قرية بنى على، مما تسبب فى نشوب الحريق، وقد أسفر الحريق عن إحتراق طلمبة بنزين وسيارة داخل المحطة ملك المهندس مصطفى ح 58 سنة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.