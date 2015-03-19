أخبار عاجلة

فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إبتديت حياتي الفنية بمسرحية أطفال وعملت دور شجرة -
رشيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... مشواري في التمثيل إبتدى بالصدفة -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... والدي بالنسبة لي مدرسة بتعلم منها الفن -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الدفاع المدنى يسيطر على حريق بمحطة وقود بالمنيا

Google+ Print
الدفاع المدنى يسيطر على حريق بمحطة وقود بالمنيا الدفاع المدنى يسيطر على حريق بمحطة وقود بالمنيا
تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق هائل نشب فى محطة وقود بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد نشوب حريق داخل محطه وقود التعاون بطريق اسوان الزراعى أمام مركز بنى مزار أثناء قيام عامل بفض 3 آلاف لتر بنزين 92 لسيارة فنطاس قادمة من قرية بنى على، مما تسبب فى نشوب الحريق، وقد أسفر الحريق عن إحتراق طلمبة بنزين وسيارة داخل المحطة ملك المهندس مصطفى ح 58 سنة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها