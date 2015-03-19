أخصائى جراحة مخ وأعصاب يوضح أسباب وأعراض الصداع النصفى

الصدع النصفى

الصداع النصفى أحد أكثر أنواع الصدع المنتشرة نتيجة عوامل وأسباب عديدة.

يقول دكتور كريم منتصر أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إنه يجب أن نفرق بين أعراض الصداع النصفى وبين أنواع الصداع الأخرى، نظرا لأنه كثير من الأشخاص لديهم خلط بين أنواع الصداع الأخرى وبين الصداع النصفى.

أعراض حدوث الصدع النصفى

وأضاف د.منتصر أن الصداع النصفى يتميز عن باقى أنواع الصداع الأخرى بأنه يظهر فى نصف واحد من جانبى الرأس، كما يسبق ظهوره عادة بعض المؤشرات الدالة على حدوثه وأهمها:

1) ومضات ضوئية بالعين.

>2) زيادة سريعة نبضات القلب.

>3) عدم وضوح الرؤية بالعين.

>4) الغثيان.

>5) عدم القدرة على الكلام.

غالبا ما يستمر ظهور الصداع النصفى لمدة تترواح ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

أسباب حدوث الصدع النصفى

وأشار د.منتصر إلى أن الصداع النصفى يحدث نتيجة أسباب وعوامل عديدة ونذكر منها:

1) الضغوط النفسية والعصبية نتيجة الإصابة بالقلق والتوتر والعامل النفسى السيئ والمرتبط بالأمور الحياتية.

>2) الإفراط فى تناول المشروبات التى تحتوى على المنبهات والكافين مثل القهوة والقهوة سريعة التحضير.

> 3) مشاكل مرتبطة بوجود بعض الأمراض بالمخ مثل الأورام أو الكهرباء الزائدة بالمخ.

لذلك ينصح د.منتصر، أنه فى حالة تكرار حدوث الصدع النصفى بضرورة الذهاب إلى طبيب المخ والأعصاب لإجراء الفحوصات الطبيبة اللازمة من أشعة مقطعية ورسم مخ لتحديد سبب تكرار الصداع النصفى.

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