أخبار عاجلة

فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إبتديت حياتي الفنية بمسرحية أطفال وعملت دور شجرة -
رشيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... مشواري في التمثيل إبتدى بالصدفة -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... والدي بالنسبة لي مدرسة بتعلم منها الفن -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حمودي: كنت أتمنى التعرف على كوبر.. والمنتخب اطمأن على إصابتي

Google+ Print
حمودي: كنت أتمنى التعرف على كوبر.. والمنتخب اطمأن على إصابتي حمودي: كنت أتمنى التعرف على كوبر.. والمنتخب اطمأن على إصابتي

أبدى أحمد حمودي جناح بازل السويسري حزنه من ابتعاده عن معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة غينيا الاستوائية الأسبوع المقبل وديا مؤكدا أنه كان يتمنى التعرف على هيكتور كوبر المدير الفني الجديد في المعسكر الأول له.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر قد تولى تدريب المصري خلفا لشوقي غريب الذي تمت الإطاحة به عقب الفشل في بلوغ أمم إفريقيا 2015.

وقال حمودي لـFilGoal.com "أسامة نبيه مدرب المنتخب هاتفني عقب مباراة بورتو واطمئن على إصابتي وإمكانية لحاقي بمباراة سانت جالين في الدوري أم لا".

وأضاف "طلب مني عدم الاستعجال وأن أخذ وقتا كافيا للعلاج.. كنت أتمنى التواجد في هذه المباراة حتى أتعرف على كوبر لكن قدر الله وما شاء فعل وبإذن الله أصبح جاهزا في التجمع المقبل".

وعن عودته لبازل قال قائد سموحة السابق "عدت للتدريبات الجماعية بعد أن أنهيت فترة علاجي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها