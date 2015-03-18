حمودي: كنت أتمنى التعرف على كوبر.. والمنتخب اطمأن على إصابتي

أبدى أحمد حمودي جناح بازل السويسري حزنه من ابتعاده عن معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة غينيا الاستوائية الأسبوع المقبل وديا مؤكدا أنه كان يتمنى التعرف على هيكتور كوبر المدير الفني الجديد في المعسكر الأول له.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر قد تولى تدريب المنتخب المصري خلفا لشوقي غريب الذي تمت الإطاحة به عقب الفشل في بلوغ أمم إفريقيا 2015.

وقال حمودي لـFilGoal.com "أسامة نبيه مدرب المنتخب هاتفني عقب مباراة بورتو واطمئن على إصابتي وإمكانية لحاقي بمباراة سانت جالين في الدوري أم لا".

وأضاف "طلب مني عدم الاستعجال وأن أخذ وقتا كافيا للعلاج.. كنت أتمنى التواجد في هذه المباراة حتى أتعرف على كوبر لكن قدر الله وما شاء فعل وبإذن الله أصبح جاهزا في التجمع المقبل".

وعن عودته لبازل قال قائد سموحة السابق "عدت للتدريبات الجماعية بعد أن أنهيت فترة علاجي".