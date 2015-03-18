صلاح ضد روما - بالأرقام .. مركزان يساعدانه على هدم دفاع روما

على الرغم من أن محمد صلاح لاعب فيورنتينا كان صاحب ثالث أعلى تقييم بين أقرانه في الفريق خلال مباراة روما الخميس الماضي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي وصناعته لهدف، إلا أنه لم يكن في نفس خطورة مبارياته السابقة مع الفيولا في نفس المسابقة، وهذا يعود إلى سببين.

صلاح يحل مع فيورنتينا يوم الخميس ضيفا على ملعب الأوليمبيكو للقاء روما في إياب دور الـ16، بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله، ومن المتوقع بنسبة كبيرة جدا أن يشارك أساسيا خاصة بعدما أراحه فيتشينزو مونتيلا المدير الفني في اللقاء السابق بالدوري أمام ميلان.

وبالعودة إلى أسباب عدم ظهور صلاح بخطورته المعهودة مع الفيولا أمام روما الخميس الماضي، فهذا يأتي أولا إلى مشاركته في مركز جديد عليه ألا وهو المهاجم الصريح، وثانيا هو الرقابة اللصيقة التي فرضت عليه من مدافعي روما، والتي جعلته يتقهقر إلى الخلف من أجل الهروب منهم، أو إلى مكانه المفضل الرواق الأيمن.

فيورنتينا سوف يضطر للعب المباراة بدون مهاجمه الألماني ماريو جوميز، لكن عودة خوما باباكار قد تساعد صلاح على الحصول على الحرية الهجومية التي يحبها، وأن يعود به مونتيلا إلى مركزه المفضل كجناح أيمن، أو اللعب كمهاجم ثاني.

اللاعب المصري شارك في ثلاث مباريات كاملة مع الفيولا أوروبيا منذ انضمامه للفريق، سجل خلالهم هدفا وصنع آخرا، ولكن لماذا كان يبدو خطيرا أمام توتنام عكس روما؟

- أمام توتنام في لندن بملعب وايت هارت لين شارك صلاح كجناح أيمن، ومهاجم ثاني، سدد الكرة ثلاث مرات، أرسل كرة عرضية واحدة، دقة تمريراته بلغت 76 %، وحاول مرواغة المنافسين في سبع مرات.

- ضد توتنام في فلورنسا، شارك اللاعب المصري كجناح في ظل وجود ماريو جوميز، هذا ساعده على الظهور أكثر والهروب من الرقابة وتسجيل هدفا، حيث سدد الكرة ثلاث مرات، خلق فرصة لزملائه، بلغت دقة تمريراته 97 %، وحاول مرواغة المنافسين 10 مرات.

- أما أمام روما، في ظل مشاركته كمهاجم صريح، لم يحصل على الحرية المطلوبة والمساحات التي يحبها، فلم يسدد سوى مرة واحدة فقط، خلق 4 فرص لزملائه، كان منهم تمريرة هدف الفيولا، بلغت دقة تمريراته 86 %، وحاول مرواغة المنافس مرتين فقط.

وفي ظل قوة رباعي دفاع روما وقدرتهم القوية على مضايقة لاعبي الخصم، ومع عودة باباكار، فمشاركة صلاح كجناح أيمن، أو مهاجم ثاني سوف تعطية حرية الانطلاق في المساحات الخالية من الملعب من أجل تهديد مرمى الذئاب ومساعدة فيورنتينا في تحقيق إنجاز الوصول لربع نهائي الدوري الأوروبي.