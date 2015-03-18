تعرف على موعد أول مباريات الأهلي والزمالك في عودة الدوري

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن موعد مباراتي الأهلي والرجاء، الزمالك والدخلية في الدوري.

الدوري المصري كان قد توقف في أعقاب كارثة الدفاع الجوي التي وقعت في الثامن من فبراير الماضي، وأسفرت عن سقوط 20 مشجعا للزمالك.

وكان إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق عن عودة استئناف نشاط الدوري مرة أخرى في الثلاثين من الشهر الجاري بعد الاتفاق على ذلك الأمر مع وزراتي الداخلية والرياضة.

وعلم FilGoal.com أنه تقرر تشكيل لجنة للإجراءات التنظيمية مكونة من اتحاد الكرة، ووزارة الداخلية ووزارة الرياضة.

وأكد حسين في تصريحاته التليفيزيونية أن الزمالك سوف يواجه الداخلية في الثلاثين من الشهر الجاري، على أن يواجه الأهلي نظيره الرجاء بعد ذلك بيوم وذلك لحساب الجولة 23.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات أنه لن يستطيع ضغط جدول مباريات الدوري الشهر المقبل نظرا لمشاركة الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، وأن لعب المؤجلات كلها سيكون في شهر مايو.