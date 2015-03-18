أخبار عاجلة

فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إبتديت حياتي الفنية بمسرحية أطفال وعملت دور شجرة -
رشيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... مشواري في التمثيل إبتدى بالصدفة -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... والدي بالنسبة لي مدرسة بتعلم منها الفن -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعرف على موعد أول مباريات الأهلي والزمالك في عودة الدوري

Google+ Print
تعرف على موعد أول مباريات الأهلي والزمالك في عودة الدوري تعرف على موعد أول مباريات الأهلي والزمالك في عودة الدوري

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن موعد مباراتي الأهلي والرجاء، الزمالك والدخلية في الدوري.

الدوري المصري كان قد توقف في أعقاب كارثة الدفاع الجوي التي وقعت في الثامن من فبراير الماضي، وأسفرت عن سقوط 20 مشجعا للزمالك.

وكان إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق عن عودة استئناف نشاط الدوري مرة أخرى في الثلاثين من الشهر الجاري بعد الاتفاق على ذلك الأمر مع وزراتي الداخلية والرياضة.

وعلم FilGoal.com أنه تقرر تشكيل لجنة للإجراءات التنظيمية مكونة من اتحاد الكرة، ووزارة الداخلية ووزارة الرياضة.

وأكد حسين في تصريحاته التليفيزيونية أن الزمالك سوف يواجه الداخلية في الثلاثين من الشهر الجاري، على أن يواجه الأهلي نظيره الرجاء بعد ذلك بيوم وذلك لحساب الجولة 23.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات أنه لن يستطيع ضغط جدول مباريات الدوري الشهر المقبل نظرا لمشاركة الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، وأن لعب المؤجلات كلها سيكون في شهر مايو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع