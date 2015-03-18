أوبرا وينفري تطرح مقتنيات شقتها في شيكاجو بالمزاد لصالح التعليم

تعتزم الممثلة ومقدمة التلفزيون الشهيرة أوبرا وينفري بيع أثاث عتيق ولوحات زيتية وصور وأعمال فنية على السيراميك وتذكارات من شقتها في شيكاجو الشهر المقبل لصالح مؤسستها التعليمية الخيرية.

ومعظم القطع التي ستباع في المزاد المقرر في 25 إبريل وعددها 571 قطعة من شقتها في وسط المدينة. وقالت دار مزادات ليزلي هيندمان إن عائدات المزاد ستوجه لأكاديمية أوبرا وينفري للقيادة التي تدعم أكاديمية تعليم الفتيات في جنوب افريقيا.

وقالت هيندمان عن أوبرا “هي جامعة مقتنيات ممتازة.. محنكة جدًا”.

وأضافت، “لديها كثير من المقتنيات المتباينة وجمعت على مدى السنين كافة الأنواع المختلفة”.

ومن المتوقع أن تكون أكثر المقتنيات المعروضة جذبا للمال لوحة انطباعية بعنوان “عارية في رداء أحمر ‭Nude in Red Robe‬” للفنان ريتشارد ميلر ويقدر سعرها قبل البيع بين 80 و120 ألف دولار، ومن المتوقع أن تحقق لوحات أخرى ما بين 20 و40 ألف دولار.

ولا توجد حاليا تقديرات لاجمالي عائد معروضات المزاد الذي سيقام ليوم واحد. ويستطيع مزايدون تقديم عروض شراء عبر الإنترنت بجانب من سيحضرون داخل قاعة المزاد.

وستقدم بعض القطع المعروضة للبيع تشمل ملابس ومستلزمات زينة وأعمال بورسلين وأشياء أخرى في معرض يسبق المزاد في الفترة من 16 إلى 24 إبريل.

ووينفري “61 عامًا” إحدى أغنى وأكثر المشاهير تأثيرا في الولايات المتحدة. وتقدر مجلة فوربز صافي ثروتها بنحو ثلاثة مليارات دولار.