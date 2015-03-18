الأم المثالية بالوادي الجديد: بدأت مشوار الحياة ببيع علبة حلوى بجنيه ونصف‎

حصلت فاطمة سيد أحمد منصور من قرية تنيدة بمركز بلاط بالوادى الجديد على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة الوادى الجديد.

وتعول فاطمة اثنين من الأبناء، الأول طالب ماجستير بكلية تجارة والثانى حاصل على بكالوريوس تجارة.

وتقول فاطمة :”توفى زوجى عام 1991 وترك لى ابن ولم يرى الثانى.. بدأت رحلة ومشوار الكفاح بـ95 جنية .. أصرف منها على أولادى ووالدة زوجى وبدأت بجنية ونصف حيث اشتريت علبة حلوي وكسبت 50 قرش.”

وأضافت:” بدأت اشترى وأبيع فى الملابس حتى كونت مبلغ مالي مكني من البدء في بيع عطارة لأهالى قرية تنيدة ببلاط والحمد الله الكل ساعدنى حتى أكملت دراسة أولادى والحمد لله.. أنا فى أسعد حال بفوزي بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة الوادي الجديد” .