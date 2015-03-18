بهاء طاهر يفوز بجائزة ملتقي القاهرة الدولي للرواية العربية

فازالكاتب الكبير بهاء طاهر بجائزة ملتقى القاهرة الدولى للرواية العربية فى دورتها السادسة.، والتى حملت اسم الروائى المصرى الكبير فتحى غانم.

يذكر أن الملتقى الدولى للرواية العربية مكون من واسينى الأعرج، رئيس لجنة تحكيم جائزة ملتقى الرواية، وعضوية الناقد المصرى إبراهيم فتحى، والدكتور بطرس حلاق من سوريا، والدكتور حسين حمودة من مصر، والدكتور خيرى دومة من مصر، والدكتور سعيد يقطين من المغرب، وصبحى حديدى من سوريا، والكاتبة نجوى بركات من لبنان، ويحيى يخلف من فلسطين، وتكريم وائل حسين المشرف العام على أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وكان ملتقى القاهرة الدولى للرواية العربية قد انطلق يوم الأحد الماضى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بمشاركة 250 روائيا، ويرأس لجنته العلمية الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، ويذكر أن الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، كان قد ضاعف قيمة جائزة الملتقى من 100 إلى 200 ألف جنيه.