القبض على 3 مواطنين يتعاطون ويروجون المخدرات في دبي

كشف اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي عن قيام الجهات المختصة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإلقاء القبض على ثلاثة مواطنين بتهمة التعاطي والترويج للمخدرات بين فئة الشباب المواطنين بخاصة، وذلك في عملية دقيقة ومحكمة التفاصيل نفذتها مجموعة من مكافحة المخدرات بشرطة دبي في إحدى المناطق السكنية من الإمارة خلال شهر يناير الماضي انتهت بالقبض على المتهمين الثلاثة، وضبط ما بحوزتهم من الحبوب المخدرة التي يروجونها.

ومن جانبه قال العقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات موضحاً: إن المتهمين الثلاثة مواطنون، اثنان منهم معروفان بأنهما من أصحاب السوابق في التعاطي والترويج للمخدرات، مشيراً إلى أن عملية إلقاء القبض عليهم، تمت بعد مداهمة رجال المكافحة للمنزل الذي كانوا يتواجدون فيه، وهو يعود للمتهم الأول المدعو «أ. ع. ي 24 سنة» عازب وعاطل عن العمل، وأما المتهمان الثاني والثالث فهما «ب. ن. ع 25 سنة» وعاطل عن العمل أيضاً، والآخر «م. م. أ .م 26 سنة» ويعمل في إحدى الجهات الحكومية.

اجمالي

وبخصوص المضبوطات أضاف: بلغت الكمية الإجمالية للحبوب المخدرة المضبوطة 22 ألفاً و500 حبة مخدرة، منها 13 ألف حبة من عقار ترامادول المحظور تداوله إلا بموجب وصفة طبية معتمدة أصولاً، والكمية الباقية هي من مخدر آخر.

وأشار إلى أن المتهمين - بحسب اعترافاتهم - قاموا بتهريب هذه الكمية الكبيرة من الحبوب المخدرة إلى الدولة عبر البحر بقصد الاتجار والترويج، وقد كان ذلك واضحاً، إذ لاحظ رجال مكافحة المخدرات خلال تفتيشهم للمنزل الذي قبض فيه على المتهمين، كيف قاموا بتوزيع أشرطة الحبوب المخدرة إلى مجموعات، وذلك بقصد ترويجها والتكسب غير المشروع من بيع هذه السموم، غير عابئين بالأضرار الجسيمة التي يرتكبونها بحق أنفسهم، وبحق أبناء الوطن حين يقدمون على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أحيل المتهمون الثلاثة إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل بعد أن أسندت لهم جميعاً تهمة استيراد وحيازة المؤثرات العقلية بقصد ترويجها والاشتباه بتعاطيها.

تحذير

ومن الجدير بالذكر أن تعاطي حبوب الترامادول لغير الأغراض العلاجية ذو أضرار خطيرة على صحة الإنسان إذ إنها تسبب الإدمان، فيعتاد عليها جسم المتعاطي، ويأخذ يطلبها كلما قل تركيز الدواء في جسمه، شأنه في ذلك شأن المتعاطي للأنواع الأخرى من المخدرات كالهيروين وسواه. وإن من النتائج الصحية السلبية لتعاطي الترامادول اضطرابات في ضغط الدم انخفاضاً وارتفاعاً. بالإضافة لنوبات من الدوار والصداع والغثيان، وزوغان البصر، والضعف في القدرة على التركيز. مما يسهم في التخلف الدراسي للطالب، وخفض القدرة الإنتاجية للموظف أو العامل.