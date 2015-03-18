وفاة مواطنة ستينية إثر انفجار غاز في رأس الخيمة

توفيت المواطنة (ف. س 62 عاماً) من أهالي منطقة شعم في رأس الخيمة أمس متأثرة بحروق بليغة وصلت لـ95 في المئة من جسدها اثر انفجار غاز خلال اعداد وجبة الافطار لأسرتها داخل منزلها.

وأوضح الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى صقر برأس الخيمة أن المواطنة نقلت للمستشفى يوم الأحد الماضي بعد اصابتها الخطيرة في حادث الانفجار.

وأضاف أن المواطنة في العقد السابع وكانت تعاني في السابق من فشل كلوي وتم علاجها بزرع كلية وهو ما قلل من جدوى العلاج المقدم لها لافتاً إلى انه تم نقل المتوفاة إلى مستشفى المفرق لاستكمال العلاج اللازم لها.

وأوضح الطير أن المستشفى كون فريقاً طبياً للتعامل مع الحالة فور وصولها لقسم الطوارئ حيث اجريت الاسعافات اللازمة لها قبل نقلها لمستشفى المفرق بناءً على رغبة ذويها.

وكانت المتوفاة قد أصيبت يوم الأحد الماضي خلال تجهيز وجبة الافطار لأسرتها الكائنة في منطقة شعم برأس الخيمة حيث أدى تسرب الغاز لاصابتها بطريقة مباشرة بالحروق الخطيرة قبل تدخل بعض أفراد الاسرة لمحاولة انقاذها.

وكان ذوو المتوفاة قد قاموا بنقلها للمستشفى عقب الحادث كما طالبوا بنقلها إلى مستشفى المفرق في محاولة لانقاذ حياتها إلا ان القدر لم يمهلهم ذلك حيث توفيت بعد نقلها للمستشفى بساعات.