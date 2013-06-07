ديانا حداد تشعل مسرح "ArabIdol".. وتهنئ "علامة" بعيد ميلاده

كتب : سهيلة حامد منذ 47 دقيقة

أشعلت الفنانة ديانا حداد، مسرح "Arab Idol"، في مراحله الأخيرة، والذي يذاع على قناتي "الحياة" و"mbc مصر"، بدأتها بأغنية "ماني ماني".

وأعربت حداد، عن سعادتها البالغة بوجودها بالبرنامج وسط لجنة التحكيم الفنانة نانسي عجرم، الفنانة أحلام، الفنان راغب علامة، الموزع الموسيقي حسن الشافعي، وأشارت إلى أن وجود أي فنان بالبرنامج يعطي تسهيلات أكثر للمتسابقين، واستشهدت على ذلك ببرنامج "ستوديو الفن" الذي تم اكتشافها من خلاله، ولم يكن به هذه الخبرات الكافية.

كما هنأت الفنانة ديانة حداد، الفنان راغب علامة، بعيد ميلاده.