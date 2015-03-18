رئيس المركزي للمحاسبات: الحرب على الفساد لا تقل خطورة عن الحرب على الإرهاب

أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينه، على أن الحرب على الفساد لا تقل خطورة عن الحرب على الإرهاب، وهما وجهان لعملة واحدة، لأن التربة الخصبة للإرهاب هي التي يشعر فيها المواطن بضعف القانون وعدم توافر العدالة وتكافئ الفرص وهى نفس الأسباب التي تؤدى للفساد.

ولفت إلى أن قيامه بهذه الجولات الميدانية لمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت بالإسكندرية ثم أسوان تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي الفساد وتعظيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة في مصر طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات و المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 وذلك في الرقابة المالية وتقييم الأداء.

وأضاف هشام جنينه بأن ذلك يتوازي مع التواصل بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات للتعرف على معوقات العمل الرقابي وإزالتها باستخدام الأساليب والمعايير الحديثة في المراجعة والرقابة المالية وتقييم الأداء بغرض التطوير المستمر للعمل ، مع دارسة الموضوعات المتعلقة بالعمل الرقابي وتفعيل التعليم المستمر والتدريب لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لمواكبة الأساليب العالمية في مجال المراجعة والرقابة المالية .

جاء ذلك خلال لقاءه بمحافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى على هامش زيارته لمحافظ أسوان والتي تضمنت لقاءه بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظات أسوان والأقصر وقنا في إطار المتابعة الميدانية التي يقوم بها رئيس الجهاز للوقوف علي أداء العمل لأعضائه وتطوير آليته لمواجهة تحديات المرحلة الحالية , ومن جانبه أكد محافظ أسوان على أن جميع مؤسسات الدولة تعمل في اتجاه واحد للنهوض بمنظومة العمل الوطني والدفع بمعدلات الإنتاج ورفع جودة الخدمات لتلبية المطالب الجماهيرية ومواجهة القضايا الملحة مثل الفساد والبيروقراطية والروتين للوفاء بطموحات وآمال المصريين في غدُ أفضل تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن المحافظة تسترشد بتوجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات عند الصرف على الخطة التنموية في مختلف القطاعات بداية من التخطيط وحتى التنفيذ بعيداً عن العشوائية والتخبط لضبط الأداء الحكومي بكل شفافية ووضوح بما يتماشى مع القوانين والقرارات المنظمة لتحقيق الصالح العام دون التستر على أي حالات فساد أو مخالفات .