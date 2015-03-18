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الداخلية التونسية: ارتفاع عدد ضحايا متحف “باردو” إلى 22 قتيلًا

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الداخلية التونسية: ارتفاع عدد ضحايا متحف “باردو” إلى 22 قتيلًا الداخلية التونسية: ارتفاع عدد ضحايا متحف “باردو” إلى 22 قتيلًا

 

صورة من الحادث

أعلنت وزارة الداخلية التونسية هنا اليوم ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف متحف “باردو” بالعاصمة تونس إلى 22 قتيلًا بينهم 17 سائحًا وأكثر من 50 جريحًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي في تصريح بثه التلفزيون الرسمي إن عدد الضحايا قد ارتفع إلى 22 قتيلا أغلبهم سائحات أوروبيات، بالإضافة إلى أكثر من 50 جريحًا معظمهم من الأجانب أيضًا.

وأكد العروي أنه تم القضاء على منفذي الهجوم اللذين كانا يحملان سلاحا من نوع “كلاشينكوف” كما تم إيقاف شخصين اثنين مشتبه بهما بالتورط في هذه العملية “الإرهابية”.

وكان مسلحان اقتحما متحف “باردو” المحاذي لمجلس النواب وقاموا بإطلاق النار على الموجودين ثم قاما باحتجاز الرهائن قبل أن تتدخل قوات تونسية لتشتبك معهم وتنهي الاعتداء الذي خلف حصيلة ثقيلة من الضحايا.

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