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الصحة : شفاء ثلاث حالات مصابة بإنفلونزا الطيور

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الصحة : شفاء ثلاث حالات مصابة بإنفلونزا الطيور الصحة : شفاء ثلاث حالات مصابة بإنفلونزا الطيور

الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج وشفاء ثلاث حالات مؤكدة بمرض أنفلونزا الطيور وهما   حالتين من محافظة البحيرة لطفله تيلغ من العمر 7 أعوام والحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر عاماً ونصف والحاله الثالثة لشاب يبلغ من العمر 19 عاماً من محافظة المنيا.
> ويصبح إجمالي عدد الحالات التي تخضع للعلاج بمستشفيات وزارة الصحة  2015 حتى الآن  8حالات  .
> وطالبت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بالتوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض أنفلونزا عليهم.

وقالت إن المصابين لمرض أنفلونزا الطيور لعقار التاميفلو خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض ويقلل من معدلات الوفاة.

وتنصح وزارة الصحة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بتوخي الحذر والحيطة عند التعامل مع الطيور خصوصاً التي يظهر عليها أعراض مرضية وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث العدوى مثل تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن .

كما نصحت بغسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور أو الذبح وكذلك ضرورة فصل الطيور عن أماكن المعيشة .

 

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