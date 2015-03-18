ترقيص_النجوم – (3) ماذا فعل زيدان في رونالدينيو!

ما متعة أن تجمع مباراة واحدة زيدان ورونالدينيو.. وما أمتع أن يصطدم الاثنان في لقطة واحدة، ويحاول واحد منهما استعراض سحره أمام الأخر.. هناك في كرة القدم جمال يستحق أن يخلد، وهذه إحدى تلك اللقطات التي تستحق أن نكررها مئات المرات.

FilGoal.com يقدم الحلقة الثالثة من سلسلة، ترقيص النجوم التي تغطي لقطات رائعة شهدت مراوغات أساطير لنظرائهم.

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زيدان ضد رونالدينيو

زيدان ضد بيكام

سواريز ضد نيستا

سواريز ضد لويز

شاهين ضد أوزيل

روني ضد يايا توريه

رونالدو ضد مالديني

رونالدو ضد جاتوزو

رونالدينيو ضد جيرارد

ريبري ضد ميسي

لامبارد ضد بالوتيللي

كاكا ضد بالوتيللي

إبرا ضد كيلليني

إيسيين ضد شنايدر