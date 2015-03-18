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صحيفة - يوفنتوس يقترب من حسم صراع ضم ديابالا

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صحيفة - يوفنتوس يقترب من حسم صراع ضم ديابالا صحيفة - يوفنتوس يقترب من حسم صراع ضم ديابالا

اقترب يوفنتوس من حسم الصراع على لاعب باليرمو باولو ديابالا لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ليتفوق على مانشستر يونايتد، برشلونة، وليفربول.

الأرجنتيني ديابالا يقدم أداء متميزا خلال الموسم الجاري إذ أنه سجل 12 هدفا، وينافس على الفوز بلقب هداف الدوري الإيطالي إذ يفصل بينه وبين كارلوس تيفيز مهاجم يوفنتوس ثلاثة أهداف فقط.

وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" إلى أن يوفنتوس اقترب من حسم كل بنود التعاقد الشخصية مع ديابالا، لكن يتبقى فقط إتمام اتفاقه مع باليرمو.

ويرغب باليرمو في الحصول على 40 مليون يورو للاعب الذي ينتهي تعاقده في صيف عام 2016، فيما يرغب يوفنتوس في تخفيض ذلك الرقم، لأنه مبالغ به.

وأوضح التقرير أن ديابالا لا يرغب في الرحيل عن إيطاليا ويود الاستمرار هناك، وهو ما جعل يوفنتوس يقترب من الظفر بتوقيعه متفوقا على الأندية الأوروبية التي تنافسه على ضم اللاعب.

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