مانشيني: بيللجريني محظوظ ليرث فريقا قويا مثل مانشستر سيتي

"بيلليجريني محظوظ فقد ورث فريق قوي" هكذا تحدث روبرتو مانشيني المدير الفني الحالي لإنتر ميلان والسابق لمانشستر سيتي عن مدرب الفريق الإنجليزي.

سيتي يعيش فترة اهتزاز في النتائج إذ يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ست نقاط عن تشيلسي، وللأخير مباراة أقل، وودع مسابقتي الكأس في إنجلترا مبكرا.

هذا بالإضافة لهزيمته في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعبه أمام برشلونة بهدفين لهدف، وهو ما يجعل مهمته صعبة في مواجهة الفريق الكتالوني في الكامب نو يوم الأربعاء.

وانتقد مانشيني نظيره بيلليجريني قائلا:"أعتقد أن مانشستر سيتي لديه قدرة على الفوز ببطولة على الأقل في كل موسم".

وأضاف في تصريحاته لشبكة "سي إن إن" موضحا"بيلليجريني لديه فريق قوي بنيته بنفسي، ولديه إمكانية إضافة العديد من اللاعبين المميزين عليه، لذلك عليه الفوز بالبطولات".

وطالب مانشيني فريقه السابق بعدم الاستسلام في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، مؤكدا أن المنافسة في تلك المسابقة لا تنتهي إلا مع نهاية آخر مباراة في الموسم.

يذكر أن مانشيني نجح في الفوز مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي عام 2012 في آخر ثواني الموسم، بعدما سجل سيرجيو أجويرو هدفا في مرمى كوينز بارك رينجرز، ليظفر باللقب بفارق الأهداف عن منافسه مانشستر يونايتد.