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مولر: بايرن ميونيخ هو أفضل فريق في أوروبا

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مولر: بايرن ميونيخ هو أفضل فريق في أوروبا مولر: بايرن ميونيخ هو أفضل فريق في أوروبا

أكد توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ أن فريقه هو أفضل فريق في القارة الأوروبية خلال الفترة الحالية، وأنهم أثبتوا ذلك حينما سحقوا شاختار دونيتسك بسبعة أهداف دون رد.

بايرن يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 11 نقطة عن فولفسبورج ملاحقه، وصل لربع نهائي الكأس، وأيضا ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويؤمن اللاعب المتوج بكأس العالم 2014 أن سحق بايرن لنظيره شاختار بسبعة أهداف في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال بعث برسالة لكل المنافسين، بأن الفريق البافاري هو الأفضل في القارة العجوز.

وأضاف في تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية"لدينا مجموعة قوية من اللاعبين التي تستطيع الفوز بالبطولات".

وأكمل"من كل ما رأيته في دوري الأبطال في الموسم الحالي، أستطيع التأكيد بأننا أقوى فريق في البطولة".

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فيديو اليوم السابع