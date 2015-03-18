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#ليلة_الابطال – راكيتيتش: مانشستر سيتي لن يستطيع إسقاطنا

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#ليلة_الابطال – راكيتيتش: مانشستر سيتي لن يستطيع إسقاطنا #ليلة_الابطال – راكيتيتش: مانشستر سيتي لن يستطيع إسقاطنا

يؤمن إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة أن فريقه لن يجد أي مفاجآت غير سارة حينما يلاقي مانشستر سيتي يوم الأربعاء في كامب نو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يحل ضيفا على برشلونة بعد الهزيمة ذهابا بهدفين لهدف، ويحتاج حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي للفوز بهدفين دون رد لبلوغ ربع النهائي وإقصاء الفريق الكتالوني.

وعلى الرغم من تأكيد راكيتيتش بأن فريقه لم يحسم الصعود للدور التالي، إلا أنه شدد على أن سيتي لن يستطيع إحداث أي مفاجأة في المباراة تجعلهم يودعون المسابقة.

وأضاف في تصريحاته لـ"سبورتسكي نوفوستي" الكرواتية "قدمنا مباراة جيدة في مانشستر، والآن علينا تقديم نفس الأداء في ملعبنا".

وتابع "التأهل لم يحسم بعد، لكن مع وجود الجماهير بجانبا، كل شيء سيكون أفضل".

وأتم "الفريقين يعرفون بعض جيدا، لكن لا أتوقع أن تكون هناك أي مفاجأت غير سارة بالنسبة لنا في المباراة".

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