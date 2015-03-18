فانتازيا.. أوزيل والانتقادات - ماذا لو كان سجل تلك الأهداف التاريخية؟

يعترض الألماني ميسوت أوزيل دائما للانتقادات مؤخرا.. سواء قدم أداء مميزا أم لا يتعرض للانتقادات من الجميع.

صاحب الـ26 عاما والذي انتقل لأرسنال مقابل 45 مليون إسترليني يعد هو أغلى صفقة في تاريخ المدفعجية مما يضعه دائما تحت ضغط أن يقدم أداء ممتازا.

بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا عادت الانتقادات لتطول أوزيل على الرغم من أدائه المتميز الشهر الماضي والذي بسببه اختارته جماهير أرسنال كأفضل لاعب في فبراير.

ونشرت صحيفة (ميرور) البريطانية تقريرا ساخرا تعرض فيه كيف كان سيتم التعامل مع ميسوت أوزيل لو كان سجل أهداف تاريخية في الكرة الإنجليزية.

هل كان سيعامل أوزيل بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع مسجليها أم كان سيتعرض للانتقادات أيضا.

1 - مايكل أوين أمام الأرجنتين في مونديال 1998

رد الفعل الذي حدث: واحد من أفضل أهداف إنجلترا، نموذج في السرعة بالكرة والتوازن والمراوغة، هذا الهدف قدم أوين للكرة العالمية.

لو كان أوزيل من سجله: بول سكولز كان في مكان أفضل ليمرر إليه الكرة.. من الطمع أن يلعبها أوزيل بهذا الشكل.

2 - جيوف هورست أمام ألمانيا الغربية في نهائي مونديال 1966

رد الفعل الذي حدث: صاروخ في الدقيقة الأخيرة أمن فوز إنجلترا بكأس العالم وهي أحد أبرز اللحظات في تاريخ الكرة الإنجليزية.

لو كان أوزيل من سجله: فيما كان يفكر أوزيل؟ كان يجب عليه أن يأخذ الكرة ناحية الراية الركنية ويهدر بعض الوقت.

3 - ديفيد بيكام أمام ويمبلدون

رد الفعل الذي حدث: بيكام رأى نيل سوليفان حارس ويمبلدون متقدما عن مرماه فأرسل تلك الكرة المتقنة من منتصف الملعب ليدخل نفسه عالم النجومية.

لو كان أوزيل من سجله: حسنا هي سكنت الشباك، لكن هذه الطريقة الأنانية في أسلوب أوزيل بالضبط هو ما يعيبه.. أرجوك العب الكرة بطريقة سهلة ولو لمرة.

4 - مقصية روني أمام مانشستر سيتي

رد الفعل الذي حدث: هدف أكروباتي مذهل.. مقصية روني بلا شك هي أفضل هدف سجل في تاريخ دربي مانشستر.

لو كان أوزيل من سجله: وكأن أرسنال لا يمتلك إصابات كافية.. يأتي أوزيل ويخاطر بالإصابة في عظمة الترقوة أو الكتف.

5 - بول جاسكوين أمام اسكتلندا يورو 1996

رد الفعل الذي حدث: هدف يبرز عبقرية بول جاسكوين، صنع شيئا من لا شيء ليسجل هدفا من أفضل الأهداف التي سجلت على ملعب ويمبلي.

لو كان أوزيل من سجله: بالتأكيد يمكنه فعل ذلك أمام اسكتلندا وكولين هندري، لكن ماذا كان سيفعل لو خصمه إسباني أو هولندي أو إيطاليا.. بالتأكيد لن يستطيع فعلها.