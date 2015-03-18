في_الكلاسيكو – صفقات مخطوفة.. بيريز فضّل بنزيمة على ديفيد بيا

تأجج الغضب بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة على مر عقود طويلة لأسباب أخرى بعيدا عن إطار السياسة، مثل انتقال لاعب معين الى الغريم الآخر، لتلصق به تهمة الخيانة للأبد.

أبرز "الخونة" على الاطلاق كان البرتغالي لويس فيجو، الذي كان ملقبا بـ"عدو برشلونة الأول" بعدما كان معشوقهم في الماضي، قبل أن ينتزع منه مواطنه كريستيانو رونالدو اللقب، وذلك بعد انتقاله لريال مدريد عام 2000 ليصبح أغلى لاعب في العالم مقابل 60 مليون يورو.

وسعى كل فريق لانتقاء أفضل لاعبين في العالم وضمهم الى صفه بأغلى الأثمان من فرض نفوذه على الآخر، ولأجل ذلك لجأ كلاهما لحيل ملتوية وألاعيب مشروعة وغير مشروعة لسرقة النجوم بتقديم إغراءات وتنازلات.

ويستعرض هذا التقرير أبرز اللاعبين الذين كانوا على وشك الانتقال لريال أو لبرسا قبل أن يخطفه الآخر، مع سرد كواليس وأسرار كل صفقة.

وهذه الحلقة عن ديفيد بيا

الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا، كان على رأس أولويات ريال مدريد لتدعيم مركز الرأس الحربة حين كان نجما لامعا في فريق فالنسيا، وذلك في حقبتي الرئيسين رامون كالديرون وفلورنتينو بيريز في الفترة بين 2007 و2009، لكنه انتقل للغريم التقليدي برشلونة قبل ايام من السفر لجنوب أفريقيا للتألق بمونديال 2010 والتتويج بلقبه للمرة الأولى في تاريخ الماتادور.

كانت تقارير الصحافة المدريدية تشير آنذاك الى أن النادي الملكي عرض 40 مليون يورو من أجل بيا الذي تألق في يورو 2008 ونال لقب الهداف.

ووقع اختيار فلورنتينو بيريز على "الجواخي" ليكون ثالث صفقة ضخمة في الجزء الثاني من مشروع الـ"جالاكتيكوس" بعد التوقيع مع البرازيلي ريكاردو كاكا من ميلان الإيطالي مقابل 65 مليون يورو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 93 مليون يورو.

لكن المفاوضات تعطلت بسبب المغالاة المالية من قبل رئيس فالنسيا حينها مانويل يورينتي الذي طلب أيضا الحصول مجانا على ألفارو نجريدو (نجم فالنسيا الحالي وناشئ الميرينجي)، ليركز الميرنجي مساعيه على التعاقد مع دييجو فورلان، قبل أن يستقر على المهاجم الفرنسي الصاعد كريم بنزيمة القادم من ليون مقابل نفس المبلغ تقريبا الذي كان مقدما لبيا.

وبعد موسم واحد تجدد الحديث عن انتقال بيا للميرينجي، لكنه فضل التوقيع للغريم الكتالوني مقابل نفس المبلغ الذي ساعد نادي "الخفافيش" في أزمته المالية الطاحنة.

استفاد بيا من تواجده في برسا، حيث حقق القاب لم يكن يحلم بها مع سبورتنج خيخون وفالنسيا، مثل دوري أبطال أوروبا 2011 والليجا مرتين.