اعتماد أسماء 755 مستحقاً للدعم من برنامج زايـــــد للإسكان بـ 390 مليون درهم

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 755 مواطناً من مستحقي الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت نحو 390 مليون درهم، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البرنامج الذي عقد أمس برئاسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة في مقر البرنامج بإمارة الفجيرة.

وأشار معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي إلى أن عقد الاجتماع في مقر البرنامج بالفجيرة يأتي تتويجاً للافتتاح الرسمي للفرع الجديد الذي تم مباشرة العمل فيه منذ ديسمبر من العام 2014، مؤكداً أنه تم اختيار إمارة الفجيرة لإنشاء الفرع تسهيلاً لمتعامليه في الإمارة والمناطق المجاورة وحرصاً على القرب منهم والوصول إليهم.

وأوضح معاليه أن البرنامج اعتمد أسماء 755 مواطناً من مستحقي الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 390 مليون درهم توزعت ما بين 646 قرضاً و109 منح سكنية، وتنوعت القرارات ما بين 339 بناءً جديداً و37 من فئة استكمال مسكن و15 من فئة إضافة على مسكن و7 من فئة صيانة مسكن و357 مسكناً ضمن المجمعات السكنية.

تقدم

وقال إن هذه الدفعة تشمل 690 قراراً من المستفيدين ضمن خطة الأجندة الوطنية 2021 والمتمثلة بتقليص سنوات الانتظار للحصول على الدعم السكني إلى سنتين من تقديم الطلب المكتمل الوثائق بما فيها الأرض، لافتاً إلى أن البرنامج ما زال يحصد النتائج الإيجابية ويحقق تقدماً في زيادة عدد المستفيدين ضمن خطة الأجندة الوطنية منذ بداية تطبيق المبادرة في الربع الأخير من عام 2014 إلى هذا اليوم ما يؤكد تحقيق البرنامج لمستهدفات الخطة فعلياً.

وقام معالي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بجولة تفقدية داخل الفرع اطلعوا خلالها على الأقسام وكيفية سير العمل داخل الفرع وعلى نظام مجمعات زايد وآلية حجز المساكن عبر النظام.

جولة

كما قام معالي رئيس مجلس الإدارة والأعضاء بجولة تفقدية لمشروع مجمع خليفة السكني للتعرف على نسبة إنجاز المشروع الذي يعد في مراحله النهائية للتسليم.

وأكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي أن مشروع مجمع خليفة السكني يعد ترجمة لرؤية حكومتنا الرشيدة بتحقيق سعادة المواطنين واستقرارهم في فلل سكنية طموحة تلبي تطلعاتهم مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير العالمية في بناء هذه الفلل واستيفائها معايير الاستدامة.

وأضاف إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2015 عاماً للابتكار حفز الجميع على شحذ الطاقات والموارد للابتكار في كل القطاعات لاسيما قطاع الإسكان، منوهاً إلى أن مشروع «مساعد 1» الذي تم إطلاقه هو إحدى المبادرات الذكية التي ستساهم في تحقيق جودة العمل واختصار الوقت والكلفة على مديري المشاريع السكنية.

وناقش مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال اجتماعه محاور عدة أبرزها مذكرة ضوابط مبادرة «أبشر»، حيث سيتم الإعلان عن امتيازات جديدة للمستفيدين من المبادرة والتقرير المالي لعام 2014.

إنجاز

وكشفت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان أن نسبة إنجاز مجمع خليفة السكني في منطقة النهضة بدبا الفجيرة 95% الذي يعد ثاني أكبر مشروع ينفذه البرنامج إذ يضم 384 وحدة سكنية تضم 4 نماذج سكنية مختلفة، هي زفير 7 وياقوت 7 وزمرد 3 وزمرد 6، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 350 مليوناً و709 آلاف و369 درهماً.

وتقسم آلية تخصيص الفلل السكنية حسب النموذج لأصحاب القروض بناء على احتياج المواطن، حيث يمكنهم اختيار النموذج وموقع الفيلا السكنية على خريطة المشروع ولأصحاب المنح بناء على عدد أفراد الأسرة.

وأشارت الفندي إلى إطلاق ضوابط جديدة ضمن مبادرة أبشر بتقليل نسبة الاستقطاع وزيادة المدة للمستفيدين من المبادرة وذلك تسهيلاً على المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وقالت يهدف البرنامج إلى إنشاء مجمعات سكنية صديقة للبيئة، ذات وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، وتشجعهم على اتباع نمط حياة أكثر استدامة، حيث راعى البرنامج أن تستوفي الوحدات السكنية في المشاريع التي ينفذها متطلبات المباني الخضراء والاشتراطات البيئية.

كما تم استعراض مذكرات لجنة مراجعة وتدقيق طلبات المساعدات السكنية إلى جانب مناقشة مستجدات تقرير الأراضي والمجمعات السكنية في مختلف إمارات الدولة تمهيداً للبدء بخطط تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية الجديدة.

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