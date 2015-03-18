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بالفيديو.. أمن بورسعيد يشن حملات لمكافحة التهريب ببحيرة المنزلة

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بالفيديو.. أمن بورسعيد يشن حملات لمكافحة التهريب ببحيرة المنزلة بالفيديو.. أمن بورسعيد يشن حملات لمكافحة التهريب ببحيرة المنزلة
شنت مديرية أمن بورسعيد، حملة أمنية لمكافحة التهريب ببحيرة المنزلة بالإضافة إلى ضبط وصلات القنوات الفضائية غير المرخصة.

وأسفرت الحملات عن ضبط "وائل.م" لإدارته تسمى "مادى" لتوزيع خطوط النت على المواطنين نظير اشتراك شهرى دون الحصول على ترخيص من الهيئات والجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم اللاتصالات وتم ضـبـط (6) سويتش توزيع و(1) راوتر وكذا كيسة كمبيوتر و(4) شواحن كهرباء.

كما تم ضبط "أحمد.ا" لإدارته شبكه تسمى "الأمل" لتوزيع خطوط النت على المواطنين نظير اشتراك شهرى دون الحصول على ترخيص من الهيئات والجهات المختصة متخذًا من إحدى الشقق بمساكن حى بورفؤاد دائرة قسم شرطة بور فؤاد أول مقر لإدارتها حيث تم ضبط عدد (6) سويتش توزيع و(1) راوتر و(3) شواحن كهرباء و(1) جهـاز تسـت.

وتمكنت الحملات من ضبط (3) "مقاهى وكافتيريات" تقوم ببث القنوات الفضائية بطرق غير مشروعة ومخالفة شروط التعاقد مع الشركه المصرية للقنوات الفضائية، بالمخالفة للقانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكيه الفكرية و(3) محل بلاى ستيشن بدون ترخيص و(2) عرض مصنف سمعى - وسمعى بصرى بدون ترخيص بالمقاهى والكافتريات و(1) محل سايبر نت بدون ترخيص و(4) توزيع نت بالمقاهى والكافتريا بدون ترخيص.
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