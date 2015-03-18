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ادعتا أنهما سوريتان.. ضبط فتاتين من البساتين والوراق أثناء ممارسة الدعارة

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ادعتا أنهما سوريتان.. ضبط فتاتين من البساتين والوراق أثناء ممارسة الدعارة ادعتا أنهما سوريتان.. ضبط فتاتين من البساتين والوراق أثناء ممارسة الدعارة
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء مجدى موسى، من ضبط فتاتين أثناء ممارستهما الدعارة مع راغب متعة فى شقة مفروشة بالدقى.

كانت البداية بورود معلومات للواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، تفيد قيام فتاة مسجلة آداب بإنشاء صفحات للأعمال المنافية للآداب وتسهيل واستغلال الساقطات وتوفير شقة مفروشة بمنطقة الدقى وكرا لتلك الأعمال.

أكدت تحريات العقيد إبراهيم الطويل، صحة المعلومات، فداهمت وكر الجريمة قوة أمنية على رأسها العقيد عصام أبو غرب والعقيد أحمد طاهر والمقدم حسن النجار والمقدم تامر فاروق والمقدم محمد حلمى وإيهاب توفيق والمقدم وليد طراف.

وبضبط الفتاتين ادعتا أنهما سوريات أثناء ممارستهما الجنس مع راغب متعة مقابل 1500 جنيه للفتاة، وبالفحص تبين أنهما مصريات إحداهما من منطقة البساتين والثانية من الوراق، وتم التحفظ على هاتفى محمول والملابس الداخلية و1600 جنيه متحصلات جريمتهما.

بمواجهة راغب المتعة اعترف بتردده على المكان لإشباع رغباته الجنسية، فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365