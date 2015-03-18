جامعة الفيوم تطلق مبادرة للتوعية ضد فيروس سى بقرى المحافظة

أطلق المركز الإعلامى بجامعة الفيوم مبادرة للتوعية بأخطار فيروس سى وكيفية الوقاية منه.> وتشمل التوعية التعريف بأعراض الإصابة بالفيروس، وبدأت الحملة صباح اليوم أولى قوافل التوعية بجولة ميدانية فى قرية منشأة محمد فهمى الأمير التى تبعد عن مركز أطسا بأكثر من 40 كيلو مترا.

وسجلت القافلة المصابين بفيروس سى على موقع وزارة الصحه للحصول على عقار سوفالدى حيث لايتوفر الإنترنت بهذه القرى النائية.

وأكد فريق العمل بالمركز الإعلامى بجامعة الفيوم أنه يسعى حاليًا لتنظيم قوافل طبية لكافة قرى المحافظة للتوعية بمرض فيروس سى، بالتعاون مع طلاب الجامعة وخاصة كلية الطب ومستشفى الجامعة التعليمى.