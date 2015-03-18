تخفيض رسوم النظافة على المحال التجارية بقرى البحيرة

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، تخفيض رسوم النظافة على المحال التجارية داخل القرى بنطاق المحافظة من 30 جنيهًا إلى 20 جنيهًا للتخفيف عن أصحاب تلك المحلات وتنشيط عملية التحصيل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ.

وطالب محافظ البحيرة الجهات التنفيذية بضرورة تكثيف عمليات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، مع عرض تقرير يومى بما يتم من إزالات، وكذا قيام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة كافة المشروعات الاستثمارية المنفذة بنطاق مراكزهم فى شتى القطاعات، والمرور الميدانى المستمر عليها للإسراع بمعدلات التنفيذ .

كما طالب رؤساء الوحدات المحلية بعرض تقارير خلال أسبوع عن خططهم المقترحة فى توزيع عدد 3600 متعاقد على مشروع الخبز من شباب الخريجين بالمحافظة، مع متابعة توزيعهم على مشروعات المحافظة داخل المراكز والمدن ودوام حضورهم، وذلك بحيادية وشفافية تامة وفقًا لتخصصاتهم المختلفة مع استمرار عقودهم وصرف رواتبهم والاحتفاظ بأقدميتهم حسب تاريخ العقد الأصلى المبرم مع كل منهم.

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