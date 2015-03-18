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انتهاء فعاليات الدراسة النموذجية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية بالسويس

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انتهاء فعاليات الدراسة النموذجية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية بالسويس انتهاء فعاليات الدراسة النموذجية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية بالسويس

الدورة التدريبية

 انتهت اليوم فعاليات الدراسة النموذجية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية بالسويس والتى أقيمت فعالياته لمدة 6 ايام بجمعية الكشافة البحرية المصرية فرع السويس.

حيث شارك المعسكر 20 قائد من هيئة التدريب و 48 دارسًا من 8 محافظات لتأهيلهم كقادة وحدات كشافية والذي إشراف عليها كبير المفوضين القائد صلاح واصل و مفوض التدريب الأهالى وجدى السيد و القائد خالد فهيم ، مفوض المنقطة الثالثة و القائد عام الدراسات محمد زكريا.

وشدد محمد سحيم ،مفوض تدريب جمعية الكشافة البحرية فرع السويس ، على عقد العديد من الجلسات التدريبية والقواعد الكشافية لتعليم المهارات اللازمة لتأهيل قادة الوحدات الكشافية حسب المنهج الموضوع من جمعية الكشافة البحرية المصرية المركزية.

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