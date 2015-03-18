انتهاء فعاليات الدراسة النموذجية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية بالسويس

انتهت اليوم فعاليات الدراسة النموذجية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية بالسويس والتى أقيمت فعالياته لمدة 6 ايام بجمعية الكشافة البحرية المصرية فرع السويس.

حيث شارك المعسكر 20 قائد من هيئة التدريب و 48 دارسًا من 8 محافظات لتأهيلهم كقادة وحدات كشافية والذي إشراف عليها كبير المفوضين القائد صلاح واصل و مفوض التدريب الأهالى وجدى السيد و القائد خالد فهيم ، مفوض المنقطة الثالثة و القائد عام الدراسات محمد زكريا.

وشدد محمد سحيم ،مفوض تدريب جمعية الكشافة البحرية فرع السويس ، على عقد العديد من الجلسات التدريبية والقواعد الكشافية لتعليم المهارات اللازمة لتأهيل قادة الوحدات الكشافية حسب المنهج الموضوع من جمعية الكشافة البحرية المصرية المركزية.