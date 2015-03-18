الريحان يعالج الأمراض الصدرية ويخفض الكوليسترول

الريحان من أهم أنواع النباتات التى بدأت مؤخرا الاستعانة به فى إعداد أنواع كثيرة من الطعام، كما يمكن تناوله فى صورة مشروب دافئ، وللريحان فوائد صحية عديدة يوضحها الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة. علاج فعال لأمراض الصدر والرئة

>من أهم الفوائد التى يمكن الحصول عليها من تناول الريحان هى تحسين عمل الجهاز التنفسى، لذا ينصح خالد بتناوله لعلاج حالات التهاب الشعب الهوائية، والتخفيف من أعراض نوبات الربو والحساسية وصعوبة التنفس، كما يساعد بصورة كبيرة فى تحسين عمل الدورة الدموية بالجسم، ويحد أيضا من أعراض القىء، ويعمل على علاج رائحة الفم الكريهة. مسكن جيد للآلام

>كما يمثل الريحان علاجا فعالا فى تسكين آلام العديد من أعضاء الجسم وأهمها:

>-آلام الرأس والصداع النصفى.

>- الآلام الناتجة عن حصوات وأمراض الكلى.

>- آلام التقلصات المعوية.

>كما يعمل أيضا على تنقية الجسم من السموم، ويساعد على التئام الجروح بشكل أفضل.

>ومن أهم الفوائد التى يقدمها الريحان هى خفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، وعلاج ضغط الدم المضطرب وتنظيم نسبة السكر بالدم، كما يقى من التعرض للجلطات القلبية.

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شبكةعيونالإخبارية

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