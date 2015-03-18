أخبار عاجلة

فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إبتديت حياتي الفنية بمسرحية أطفال وعملت دور شجرة -
رشيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... مشواري في التمثيل إبتدى بالصدفة -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... والدي بالنسبة لي مدرسة بتعلم منها الفن -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أخصائى أسنان يوضح أسباب الشعور بالصداع وآلام الوجه والفكين

Google+ Print
أخصائى أسنان يوضح أسباب الشعور بالصداع وآلام الوجه والفكين أخصائى أسنان يوضح أسباب الشعور بالصداع وآلام الوجه والفكين
الصداع أحد الأعراض التى يشعر بها المريض نتيجة أسباب وعوامل متعددة.

الصداع ومشاكل الأسنان


>قال الدكتور هشام شلقامى، أخصائى أمراض الأسنان واللثة، إن كثيرا من الأشخاص يشعرون بالصداع خاصة بمنطقة الوجة والفكين.

صداع الوجه والفكين


>وأشار د.شلقامى إلى أن الأمراض التى تتسبب فى حدوث الصداع بمنطقة الوجه، هى التى تصيب مفصل الفك والعضلات المحركة للفك السفلى، ومن أشهر هذه الأمراض هى "Myofascial pain" والذى يصاحبه ألم بعضلات الفك مع وجود بعض الأماكن الحساسة للألم بالفك، وتصاب بألم شديد عند الضغط عليها "صداع".

أسباب الصداع بالوجه والفكين


>ويضيف د.شلقامى أن هناك بعض الأسباب وراء هذا الصداع نتيجة المرض Myofascial pain" ومنها:
>1) عدم ترتيب الأسنان جيدا وتداخل أماكنها.
>2) الضغط النفسى.
>3) استخدام جانب واحد عند المضغ.
>4) خلع بعض الأسنان مع تركيب بدائل لها.

علاج مرض Myofascial pain"
>وأوضح د. شلقامى أن هذه الأعراض تتطلب علاج المرض حتى يتوقف حدوث الصداع بمنطقة الوجه والفكين، إلى علاج الاتى:
>1)علاج الجانب النفسى.
>2) تعويض الأسنان المخلوعة.
>3) تقويم الأسنان.
>4)عمل كمادات ماء دافئ على عضلات الوجه.

موضوعات متعلقة..


>- د.نيفين بشاى تكتب: آلام الفك تؤدى إلى صداع مزمن
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365