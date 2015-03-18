أخصائى أسنان يوضح أسباب الشعور بالصداع وآلام الوجه والفكين

الصداع ومشاكل الأسنان

صداع الوجه والفكين

أسباب الصداع بالوجه والفكين

الصداع أحد الأعراض التى يشعر بها المريض نتيجة أسباب وعوامل متعددة.>قال الدكتور هشام شلقامى، أخصائى أمراض الأسنان واللثة، إن كثيرا من الأشخاص يشعرون بالصداع خاصة بمنطقة الوجة والفكين.>وأشار د.شلقامى إلى أن الأمراض التى تتسبب فى حدوث الصداع بمنطقة الوجه، هى التى تصيب مفصل الفك والعضلات المحركة للفك السفلى، ومن أشهر هذه الأمراض هى "Myofascial pain" والذى يصاحبه ألم بعضلات الفك مع وجود بعض الأماكن الحساسة للألم بالفك، وتصاب بألم شديد عند الضغط عليها "صداع".>ويضيف د.شلقامى أن هناك بعض الأسباب وراء هذا الصداع نتيجة المرض Myofascial pain" ومنها:>1) عدم ترتيب الأسنان جيدا وتداخل أماكنها.>2) الضغط النفسى.>3) استخدام جانب واحد عند المضغ.>4) خلع بعض الأسنان مع تركيب بدائل لها.

علاج مرض Myofascial pain"

>وأوضح د. شلقامى أن هذه الأعراض تتطلب علاج المرض حتى يتوقف حدوث الصداع بمنطقة الوجه والفكين، إلى علاج الاتى:

>1)علاج الجانب النفسى.

>2) تعويض الأسنان المخلوعة.

>3) تقويم الأسنان.

>4)عمل كمادات ماء دافئ على عضلات الوجه.

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