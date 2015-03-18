أخبار عاجلة

فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إبتديت حياتي الفنية بمسرحية أطفال وعملت دور شجرة -
رشيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... مشواري في التمثيل إبتدى بالصدفة -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... والدي بالنسبة لي مدرسة بتعلم منها الفن -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أخصائية تغذية علاجية تقدم 6 نصائح لتقليل نسبة كوليسترول الدم فى أسبوع

Google+ Print
أخصائية تغذية علاجية تقدم 6 نصائح لتقليل نسبة كوليسترول الدم فى أسبوع أخصائية تغذية علاجية تقدم 6 نصائح لتقليل نسبة كوليسترول الدم فى أسبوع
تتسبب زيادة نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية فى الدم فى الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة والمفاجئة، وزيادة نسب الكوليسترول دلالة حقيقية على خلل فى النظام الغذائى للمريض، واضطراب فى نظامه الحياتى والبدنى.

الدكتورة رانيا شريف، أخصائية التغذية العلاجية، توضح أن الكوليسترول ضار، ونسبته العالية فى الجسم مؤشر للإصابة المستقبلية بأمراض مستعصية وقاتلة كالجلطات وغيرها، لذا يجب على المريض بارتفاع نسبة الكوليستيرول عدم الاستهانة بنسبه العالية، وعليه اتخاذ قراره بالتوقف القاطع عن كل ما يمكن أن يتسبب له فى مشكلة صحية.

نصائح لتقليل نسبة الكوليسترول فى الدم


>وتؤكد الدكتورة رانيا أنه فى خلال أسبوع، يمكن للمريض أن يتحكم فى نسبة الكوليسترول ويقللها بشكل واضح، بتغيير بسيط فى نظام حياته بشكل صارم.

وتقدم أخصائية التغذية عدة نصائح ضرورية للسيطرة على نسب الكوليسترول فى الدم:


>- ابدأ يومك بشرب 3 أكواب كبيرة من المياه، وتناول مثلهم كل ساعة، لتنظيف جسمك من نسبة المتراكمة.

-ابتعد تماما خلال هذا الأسبوع عن تناول الطعام "الحرش" أو المحشيات بأنواعها، والطعام المقلى، والمسبك ، والممبار، وأطعمة الشارع الملوثة.
>- توقف خلال الأسبوع عن تناول اللحوم المصنعة، اللانشون، والبرجر، والسوسيس وغيرها.
>- تناول كوبا من الزنجبيل صباحا، وكوبا من الشاى الأخضر الدافئ ليلا.
>- خلال الأسبوع تناول فقط الخضروات الطازجة النيئة، والفاكهة الطازجة، والطعام المشوى دون توابل، واهتم بالشوربات غير الدسمة والصحية.
>- مارس خلال الأسبوع 30 دقيقية ثابتة من الرياضة القوية، تمارين الضغط، وتمارين البطن والأرداف، ومارس الجرى كل يومين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب