أخصائية تغذية علاجية تقدم 6 نصائح لتقليل نسبة كوليسترول الدم فى أسبوع

تتسبب زيادة نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية فى الدم فى الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة والمفاجئة، وزيادة نسب الكوليسترول دلالة حقيقية على خلل فى النظام الغذائى للمريض، واضطراب فى نظامه الحياتى والبدنى.

الدكتورة رانيا شريف، أخصائية التغذية العلاجية، توضح أن الكوليسترول ضار، ونسبته العالية فى الجسم مؤشر للإصابة المستقبلية بأمراض مستعصية وقاتلة كالجلطات وغيرها، لذا يجب على المريض بارتفاع نسبة الكوليستيرول عدم الاستهانة بنسبه العالية، وعليه اتخاذ قراره بالتوقف القاطع عن كل ما يمكن أن يتسبب له فى مشكلة صحية.

نصائح لتقليل نسبة الكوليسترول فى الدم

وتقدم أخصائية التغذية عدة نصائح ضرورية للسيطرة على نسب الكوليسترول فى الدم:

>وتؤكد الدكتورة رانيا أنه فى خلال أسبوع، يمكن للمريض أن يتحكم فى نسبة الكوليسترول ويقللها بشكل واضح، بتغيير بسيط فى نظام حياته بشكل صارم.>- ابدأ يومك بشرب 3 أكواب كبيرة من المياه، وتناول مثلهم كل ساعة، لتنظيف جسمك من نسبة الدهون المتراكمة.

-ابتعد تماما خلال هذا الأسبوع عن تناول الطعام "الحرش" أو المحشيات بأنواعها، والطعام المقلى، والمسبك ، والممبار، وأطعمة الشارع الملوثة.

>- توقف خلال الأسبوع عن تناول اللحوم المصنعة، اللانشون، والبرجر، والسوسيس وغيرها.

>- تناول كوبا من الزنجبيل صباحا، وكوبا من الشاى الأخضر الدافئ ليلا.

>- خلال الأسبوع تناول فقط الخضروات الطازجة النيئة، والفاكهة الطازجة، والطعام المشوى دون توابل، واهتم بالشوربات غير الدسمة والصحية.

>- مارس خلال الأسبوع 30 دقيقية ثابتة من الرياضة القوية، تمارين الضغط، وتمارين البطن والأرداف، ومارس رياضة الجرى كل يومين.