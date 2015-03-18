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بالصور.. تحسن حالة 20 تلميذا وحجز 3 بعد تسممهم بمدرسة فى الإسماعيلية

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أعلن الدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن 20 طفلا من الذين تسمموا نتيجة تناولهم وجبات فاسدة بمدرسة العمدة صالح بقرية الضبعية التابعة لمركز الإسماعيلية، خرجوا بعد إجراء الإسعافات اللازمة لهم، وتم حجز 3 أطفال بينهم طفلة يتلقون العلاج بقسم الطوارئ بالمستشفى العام.
>الطفلة هايدى إحدى الطالبات المصابين بالتسمم محجوزة بالمستشفى - 2015-03 - اليوم السابع
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الطفلة هايدى إحدى الطالبات المصابين بالتسمم محجوزة بالمستشفى

كان 23 طفلا فى المرحلة الابتدائية بمدرسة العمدة صالح بقرية الضبعية مركز الإسماعيلية، تناولو عصائر ووجبات مجهول المصدر، وشعروا بإعياء شديد عقب تناولهم العصائر، وتم نقلهم للمستشفى العام وإبلاغ النيابة للتحقيق.
>طفل آخر من المحجوزين - 2015-03 - اليوم السابع
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طفل آخر من المحجوزين

وقال عدد من الطلاب لـ "اليوم السابع" إنهم وجدوا أشخاصا معهم كراتين بها عصائر وبسكوتات و"لانشون" وتم توزيع هذه المواد الغذائية عليهم مجانا، ثم انصرفوا وقام الأطفال بأكل وشرب المواد الغذائية والعصائر وبعدها شعر البعض منهم بمغص شديد فى المعدة وتمت إحالة 23 طفلا الى المستشفى العام للعلاج.
>الطفل الثالث المحجوز بقسم الاستقبال - 2015-03 - اليوم السابع
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الطفل الثالث المحجوز بقسم الاستقبال

وأكد المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم، والذى انتقل إلى المستشفى فور إبلاغ المديرية بالحادث أن هناك تحقيقات من قبل المديرية فى الواقعة علاوة على تحقيقات النيابة، وأن هناك فاعل لهذه الحادثة وسيتم كشفه من خلال التحقيقات.
>الأطفال ال20 الذين تحسنت حالتهم فخرجوا من المستشفى - 2015-03 - اليوم السابع
>

الأطفال ال20 الذين تحسنت حالتهم فخرجوا من المستشفى

الدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة - 2015-03 - اليوم السابع
>

الدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة

المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم - 2015-03 - اليوم السابع
>

المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم

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