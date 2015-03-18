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تكليف أكرم مكرم معاونا لمحافظ البحيرة للرقابة والمتابعة

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تكليف أكرم مكرم معاونا لمحافظ البحيرة للرقابة والمتابعة تكليف أكرم مكرم معاونا لمحافظ البحيرة للرقابة والمتابعة
قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، اليوم، تكليف أكرم محمد عبد المنعم مكرم – مدير مراكز معلومات التنمية المحلية بالمحافظة للعمل معاونا للمحافظ لشئون الرقابة والمتابعة والشباب وإعداد قواعد البيانات وذلك بجانب عمله.

وكذلك تكليف مديرى مراكز معلومات التنمية المحلية بمراكز المحافظة بالعمل تحت إشراف معاون المحافظ لشئون الرقابة والمتابعة والشباب وإعداد قواعد البيانات كل فى نطاق عمله وطبقا لنظام وسياسة العمل. وطالب محافظ البحيرة من معاونه الجديد تقديم تقرير أسبوعيا عن أعمال الرقابة والمتابعة للمحافظة.

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