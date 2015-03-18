الصحة: شفاء 3 حالات مصابة بأنفلونزا الطيور بالبحيرة والمنيا

أعلنت وزارة الصحة عن خروج وشفاء ثلاث حالات مؤكدة بمرض أنفلونزا الطيور منهم حالتان من محافظة البحيرة لطفلة تبلغ من العمر 7 أعوام، والحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر عامًا ونصف، والحالة الثالثة لشاب يبلغ من العمر 19 عامًا من محافظة المنيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- هروب مزارع مشتبه بإصابته بأنفلونزا الطيور من المستشفى بشبرا الخيمة
وقالت وزارة الصحة إن إجمالى عدد الحالات التى تخضع للعلاج بمستشفيات وزارة الصحة 2015 حتى الآن 8 حالات.
>- هروب مزارع مشتبه بإصابته بأنفلونزا الطيور من المستشفى بشبرا الخيمة