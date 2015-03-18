الصحة: شفاء 3 حالات مصابة بأنفلونزا الطيور بالبحيرة والمنيا

أعلنت وزارة الصحة عن خروج وشفاء ثلاث حالات مؤكدة بمرض أنفلونزا الطيور منهم حالتان من محافظة البحيرة لطفلة تبلغ من العمر 7 أعوام، والحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر عامًا ونصف، والحالة الثالثة لشاب يبلغ من العمر 19 عامًا من محافظة المنيا.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالى عدد الحالات التى تخضع للعلاج بمستشفيات وزارة الصحة 2015 حتى الآن 8 حالات.

- هروب مزارع مشتبه بإصابته بأنفلونزا الطيور من المستشفى بشبرا الخيمة