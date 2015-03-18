“وايت نايتس” يتهم مرتضى منصور ووزير الداخلية السابق بارتكاب مذبحة الدفاع الجوي

أصدر جروب “أولتراس وايت نايتس” التابع لنادي الزمالك بيانًا رسميًا منذ قليل يعلنون فيه المتهمون بقتل زملائهم في الواقعة التي شهدها ستاد الدفاع الجوي يوم 8 فبراير الماضي.

واتهمت الرابطة كُلًا من “مرتضى منصور ونجليه، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، ووزير الشباب والرياضة الحالي خالد عبد العزيز، أعضاء مجلس إدارة الزمالك، مدير أمن القاهرة، أحمد شوبير، رئيس قطاع الامن المركزي، ورئيس اتحاد الكرة”.

وجاء نص البيان كالتالي:-

“شارفت أيام الحداد الأربعين على الإنتهاء، وليس هناك مجال لكثرة الجدل حول ما حدث في ممر الموت .. ولن نتكلم أو نتحرك سوى بما يمليه علينا ضميرنا ودماء من سقطوا من إخوتنا بجوارنا -نحتسبهم عند الله من الشهداء، ولا نزكي على الله أحدا

> ما حدث عصر الأحد الـ 8 من فبراير هو مجزرة مدبرة وأطرافها معروفة وجريمة في حق الإنسانية وإنتهاك لحياة الأبرياء العزل .. وإكتملت خطوط المؤامرة بالإجتماع الذي أقيم ليلة المباراة وأٌتفق فيه على كيفية إدارة اليوم .. فتم بالتعاون مع الداخلية تركيب القفص الحديدي ليلة المباراة ليكتمل نصب الكمين ..

> استغلوا شغف الأوفياء , و بنوا المصيدة و هم بكل تأكيد يثقون أننا سئمنا الفراق , فأنت تحب و تعشق و تغنى ! و ما أسهل جذبك نحو موتك فى ممر الغدر ..

> الكل رأى , و سمع , و عاش لحظات الوداع , ثم مات من ألم الخيانة و الفراق ..

> هذا ما حد ثهناك، في ذاك الممر .. ممر الموت، الذي قتل أحلام كل من دخلوه .. الممر الذي أنهى حياة من مروا به، وقتل الرغبة في الحياة لدى البقية .. وليس بعد الذل والمهانة والعجز من طريقة يرفع بها ذوي النخوة رؤوسهم مرة أخرى، سوى بالقصاص ..

> لتخرج علينا بعدها سلطات الدولة في الشوارع لتعتقل كابو المجموعه ” سيد علي ” و أعضاء المجموعة من بيوتهم .. وتبدأ في ضربهم وتعذيبهم لإجبارهم على الإعتراف بإنهم قتلوا إخوتهم , ليكونوا هم القاتل و المقتول فى ان واحد !!

> و كأننا كقطع الشطرنج , يحركوننا كما يريدون و يضعونا فى المكان الذى يودونه , و اذا سئموا اللعبة يبحثون عن غيرها , و لا يهم الالاف بل الملايين من البؤساء ممن يعيشون فى هذا المجتمع ..

> ، في شريعة من؟ الجاني يضرب ويقتل أمام عيون الشعب، ثم يتهم المجني عليه ويعتقله ليقدمه للمحاكمة بتهم مزيفة لا يصدقها عقل!! عن أي عدالة وأي قانون تتحدثون؟؟

> وها نحن نضع أمام أعين الجميع الصورة الكاملة، بمتهميها الذين شاركوا في هذه الجريمة في حق الإنسانية، ولا نطلب قصاصنا إلى من عدل الله وحده :

> 1- مرتضى منصور، ونجليه

> 2- وزير الداخلية الأسبق : محمد إبراهيم

> 3- مدير أمن القاهرة : خالد يوسف

> 4- مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن المركزي : مدحت المنشاوي

> 5- أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك

> 6- مدير عام النادى : علاء مقلد

> 7- أحمد شوبير

> 8- رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم : جمال علام

> 9- وزير الشباب والرياضة : خالد عبدالعزيز

> هؤلاء جميعاً هم أركان الجريمة الكاملة، بكل من حرض ودبر وشارك وسهل والمسؤولين عن دماء من سقطوا من شهداء في مجزرة الدفاع الجوي .. هؤلاء هم من إستحلوا الدماء، وقتلوا أحلام الشباب، ورملوا الزوجات، ويتموا الأبناء، وأحرقوا صدور الأمهات والآباء .. لن ينفعكم إعلامكم المضلل أو سجون تعذيبكم أو تزييفكم للحقائق الواضحة وضوح الشمس، يوم تقفون أمام محكمة الله يوم القيامة ..

> “وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص” .. صدق الله العظيم”