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إنهاء خصومة ثأرية بالضبعية غرب الأقصر

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إنهاء خصومة ثأرية بالضبعية غرب الأقصر إنهاء خصومة ثأرية بالضبعية غرب الأقصر

أحد طرفي العائلتين

 توصل أعضاء بيت العائلة المصرية بالأقصر، اليوم الأربعاء، لصياغة اتفاق من شأنه أن ينهي الخصومة الثأرية الطائفية بين مسلمين ومسيحيين بنجع حسان بقرية الضبعية غرب الأقصر والتي راح ضحيتها ستة قتلى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استمر لأكثر من 3 ساعات برئاسة الأمين العام لبيت العائلة المصرية بالأقصر، الشيخ محمد الرملى حسين، بحضور أعضاء لجنة المصالحات المشكلة لإنهاء الخصومة الثأرية.

وقال الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة، منسق بيت العائلة المصرية بالأقصر، إن لجنة المصالحات ببيت العائلة، توصلت لصيغة اتفاق نهائية وأقر خلالها شروطا لانهاء الخصومة، نالت الاتفاق رضا طرفي الخصومة، الذين أكدوا علي التزامهم بجميع الشروط، والتعهد بعدم اختراق أي منها.

 وشدد جمعة علي أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد مراسم إنهاء هذه الخصومة وعودة روح الحب والدفئ المجتمعى بين مسلمى ومسيحيي نجع حسان بالضبعية.

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