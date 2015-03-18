الأم المثالية بالجيزة تطالب بتعيينها بالبرلمان..القرموطى:"تستاهلى وزارة"

قالت السيدة آمال أبو الدهب الأم المثالية بمحافظة الجيزة والتى تعمل ماسحة أحذية، إن سبب تأخرها فى تكريمها كأم مثالية أنها لم تتقدم بالمسابقة، موضحة أنه بعد ظهورها فى القنوات التليفزيونية، اختارتها وزيرة التضامن الاجتماعى كأم مثالية مضيفة:"أنا نفسى أترشح للبرلمان بس مش معايا فلوس، واطالب الرئيس السيسى بتعيينى فى نسبة الـ10% بالبرلمان".

وأضافت الأم المثالية بمحافظة الجيزة خلال لقائها ببرنامج "مانشيت"، على فضائية "أون تى في"، مع الإعلامى جابر القرموطى، أنها فى السنة الثانية من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان تعليم مفتوح، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى دخول الجامعة بعد حصولها على دبلوم فنى تجارى عام 1979، ولكن اهتمت بتربية بناتها ثم تزويجهن.

وأوضحت آمال أبو الدهب، أن صديقة لها قدمت لها أوراقها العام الماضى لاستكمال دراستها، مؤكدة أنها تعتزم استكمال دراستها للحصول على الماجستير والدكتوراه، وقاطعها جابر القرموطى قائلاً: "انتى تستاهلى وزارة".

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