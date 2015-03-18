موجز الاقتصاد.. المالية: خفض عجز الموازنة لأقل من 10% العام المقبل

شهد اليوم، الأربعاء، عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، وكان على رأسها، أصدرت وزارة المالية اليوم، البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015/2016، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تصدر فيها وزارة المالية هذا التقرير الذى يعرض الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى الذى يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة.

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم توقيع اتفاقية مع شركة "أيادى" لأنشاء صندوق لدعم قطاع السياحة بقيمة 250 مليون دولار.

وقالت نجوى رشاد رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إن عدد الدول المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للمؤتمرات فى دورته الـ 48 بلغ 11 دولة عربيه وأجنبية وبلغت عدد الشركات حوالى 700 شركة مصرية وعربية وأجنبية.

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور، على دعم الإمارات الدائم لمصر وحرصها على المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للمؤتمرات كضيف شرف بالمعرض.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور، فى تصريحات على هامش افتتاح الدورك 48 لمعرض القاهرة الدولى، أن اختيار الإمارات جاء بناء على لحرصها دائما على دعم مصر.

أكد الوزير على ترحيب الجانب الأثيوبى بالدعوة وحرصه على المشاركة فى المعرض، لافتا إلى مشاركة وزير الصناعة الأثيوبى فى الافتتاح.

وفاز رجل الأعمال محمد أبو العينين برئاسة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتذكية، كدورة ثانية خلال انتخابات الشعبة اليوم، فى دورة جديدة لمدة 4 سنوات قادمة، وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعلاء عز سكرتير عام الشعبة.

وأعلن "الوكيل"، خلال الانتخابات اليوم، فوز رجل الأعمال نادر رياض كنائب أول للشعبة، ومجدى المنزلاوى المنزلاوى كنائب ثان، ومحمد جمال سكرتير عام الشعبة اليوم.

واستقبل المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور إبراهيم سيف، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى، والوفد المرافق، فى أول زيارة له خارج الأردن بعد توليه منصبه الوزارى، وأكد وزير البترول خلال اللقاء حرص مصر على دعم التعاون البناء بين البلدين فى مجالات البترول والغاز لأهمية هذا التعاون فى تعميق العلاقات المشتركة.

أعلنت وزارة المالية عن توقيع مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الدكتور مجدى عبد العزيز وصالح بن منيع الخليوى مدير عام الجمارك السعودية على اتفاقية للتعاون الجمركى لتسهيل حركة التجارة البينية بين مصر والسعودية، والتى تعد الشريك التجارى الأول لمصر عربيا.

وأوضح صالح بن منيع الخليوى، مدير عام الجمارك السعودية، أن البند الخاص فى الاتفاقية مع مصر بحظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى السعودية، أنه بالنسبة لكل دولة لديها خصوصية فى سلع تمنع حظرها ولذلك تم إقرار هذا البند، مشيرا إلى أنه من بين تلك السلع الخمور والمنتجات التى يدخل فى تصنيعها لحوم الخنزير.

وأصدرت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول العاملة فى مجال قراءة عدادات استهلاك الغاز الطبيعى بالمنازل والأنشطة التجارية وإصدار الفواتير بيان يحتوى على شرح مفصل لكيفية حساب فاتورة الغاز الطبيعى بالمنازل للشرائح الثلاثة مطالبة العملاء غير المتواجدين بشكل دائم فى الوحدات السكنية أن يقوموا بالإبلاغ عن قراءة العداد من خلال إحدى الطرق التالية:

وأكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لم يصل قطاع البترول أى طلبات رسمية بشأن استيراد الغاز من إسرائيل، لافتاً إلى أنه فى حالة تقديم أى طلبات سيتم تطبيق المحددات الثلاثة، وهى الحصول على موافقة الحكومة المصرية على استيراد الغاز، وأن يحقق الغاز المستورد قيمة مضافة، ويسهم الاتفاق فى حل قضايا التحكيم الدولى المقامة ضد مصر.

وبنهاية تعاملات البورصة أنهت مؤشرات تعاملاتها اليوم، على تراجع جماعى، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب، فى حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 1.69 مليار جنيه.

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