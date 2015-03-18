أفادت قناة العربية فى خبر عاجل اليوم، الأربعاء، أن البرلمان التونسى يصادق الليلة على قانون مكافحة الإرهاب وحماية منتسبى الأمن، فيما أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن مهاجمى متحف "باردو" من الجنسية التونسية.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسى قائد باجى السبسى، دعا للتعبئة العامة للقضاء على الإرهاب، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل اليوم- الأربعاء.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، أعلنت عن انتهاء أزمة الرهائن بمتحف "باردو" وتحريرهم جميعًا، وأكدت مقتل 17 سائحًا ومسلحين اثنين وشرطى فى عملية المداهمة.