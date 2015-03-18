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القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ينفي نقل نشاطه خارج مصر

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القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ينفي نقل نشاطه خارج مصر القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ينفي نقل نشاطه خارج مصر

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

نفى عبد الرحيم حمدي مسؤول الاتصال الإعلامي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نية المركز نقل نشاطه خارج ، وأكد حمدي في تصريح لأونا أن المركز مستمر في عمله الحقوقي بمصر.

وكانت مصادر حقوقية قد قالت لوكالة أنباء أونا أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عبر عن عزمه نقل نشاطه خارج مصر بسبب ما وصفه المصدر بتهديدات متواصلة لمنظمات المجتمع المدني في مصر الفترة الأخيرة.

وعلق مسؤول بوزارة التضامن بعد سؤال أونا له عن نية المركز، قائلًا: “المركز لا يخضع لإشراف الوزارة ولم يتم التضييق عليه خاصة أنه لا يخضع للقانون رقم 84 لسنة 2002 وأن المركز يتلقى تمويلات لمشاريع الحقوقية والبحثية بعيدًا عن رقابة الوزارة وأن المركز يعمل داخل مصر ويمارس نشاطه بكل حرية”.

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أونا

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