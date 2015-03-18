جيزيل بوندشين تعتزل الشهر المقبل

قررت عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة Gisele Bundchen، والمعروفة بأنها الأغلى أجراً في العالم بين عارضات الأزياء، أن تعتزل في نيسان/أبريل المقبل.

وأعلنت Gisele أنها اختارت عرض أزياء ماركة "كولتشي" البرازيلية لربيع 2016 في مدينة ساو باولو، ليكون آخر أعمالها قبل الاعتزال.

وأكدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 34 عاماً أنها ستستمر كوجه إعلاني للعديد من الماركات مثل "شانيل" و"اتش اند ام" و"بالينكياجا"، إضافة إلى عملها سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة.

يذكر أن Gisele Bundchen متزوجة من Tom Brady ولديها منه طفلان.

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