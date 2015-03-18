ياسمينا :هذا الشخص أخبرني أن لقب "أرابز غوت تالنت" ليس لي

تطرقت متسابقة برنامج اكتشاف المواهب "أرابز غوت تالنت"، المصرية ياسمينا إلى الحديث عن المطربة الإماراتية أحلام وهجومها عليها ووصفها لها بأنّ صوتها مستعار، ووجهت لها سؤالاً أثناء استضافتها في برنامج" معكم" للإعلامية منى الشاذلي الذي سيعرض غداً الخميس قائلة: يعني إيه صوتي مستعار؟""

وأضافت ياسمينا خلال اللقاء المسجل أنها حزنت جداً لرأي أحلام فيها لأنها فنانة كبيرة.

وفجّرت ياسمينا مفاجأة خلال لقائها، حيث صرحت بأن هناك شخصًا رفضت ذكر اسمه أخبرها في البرايم الأخير من "أرابز غوت تالنت" بأن اللقب ليس لها، لكن والدها طالبها بأن تستمر وتغني لنفسها وللناس التي تنتظرها، وظل لديها أمل حتى لحظة إعلان النتيجة.