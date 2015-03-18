لماذا غادر علاء زلزلي الستوديو أثناء تسجيله حلقة خاصة بعيد الأم؟

بيروت_ سيدتي نت

يحلّ الفنان علاء زلزلي ضيفاً في برنامج "من حقك" مع دانيا الحسيني في حلقة خاصة لمناسبة عيد الأم. تكشف الحلقة الكثير من الأخبار والتفاصيل التي تروى للمرّة الأولى حول علاقة علاء المميزة بوالدته المرحومة أم علاء.

كذلك، تطرّقت دانيا الحسيني في حوارها مع علاء إلى تفاصيل لحظة معرفته بوفاة والدته، وردّة فعله الأولى، وعدم زيارته قبرها ولا حتّى دخوله غرفتها بعدما غاب عن مراسيم دفنها، وتفاصيل حياته والتغييرات التي طرأت عليها بعد غياب أغلى الناس على قلبه...

وقد أهدى علاء زلزلي والدته عبر برنامج "من حقك" أغنية مميزّة وخاصة تعبّر عن مدى وجعه وحزنه على فراقها، وقد بدا التأثّر الشديد على زلزلي خلال تأدية الأغنية كما في كافة أقسام الحلقة إذ إنسحب أكثر من مرّة من الأستديو بسبب عجزه عن متابعة الكلام لشدّة التأثّر والدموع التي لم تفارقه طوال فترة التصوير. واستقبلت الإعلامية دانيا الحسيني في الحلقة أيضاً مقدمة البرامج والممثلة مي سحّاب حيث حاورتها حول أمومتها في ظلّ غياب الزوج والسند وعن كافة تفاصيل حياتها وحياة طفليها ياندي وراوول بعد غياب زوجها خليل المأساوي.

يعرض برنامج "من حقك" كل يوم أربعاء عند الساعة 8:30 مساءً على تلفزيون الOTV.