ماذا تقول سميرة أحمد عن حقيقة هجومها على منى زكي؟

أعربت الفنانة المصرية سميرة أحمد عن استيائها الشديد من فبركة أخبار على لسانها تقول فيها إنها ترفض أن تقوم الممثلة منى زكي بشخصية الشيماء شقيقة الرسول في مسلسل تليفزيوني، بعدما سبق وقدمته سميرة في فيلم سينمائي عام 1973.

وقد نقل على لسان سميرة أيضاً أن غالبية الأفلام التي أُعيد تقديمها باءت بالفشل، بالإضافة إلى أن قصة الشيماء تحديداً تحتاج إلى إنتاج ضخم، ليظهر المسلسل بشكل جيد ولا يسيء إلى فيلم هام في تاريخ السينما المصرية.

هذا الكلام نفته سميرة أحمد لـ"سيدتي نت" قائلة إنها تحب منى زكي، وتعرف إلى أي حد هي موهوبة وتختار أدوارها بدقة، ولا مشكلة من أن تعيد تجسيد مسلسل عن الشيماء فهي أي سميرة لم تحتكر الشخصية لنفسها.

وأضافت سميرة قائلة :"على فكرة منى زكي من اكتشافي حيث شاهدتها وهي تمثل في أحد المسلسلات واخترتها أن تقدم شخصية ابنتي في مسلسل "ضد التيار"، وهذا إن دل على شيء يدل إلى أي حد منى موهوبة وربنا يوفقها".

وكان قطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري قد عرض على منى زكي تجسيد شخصية الشيماء في مسلسل، إلا إنها حتى الآن لم ترفض أو توافق على الدور.