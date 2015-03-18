بالفيديو: ميشال اوباما تتحول الى راقصة

في جرأة غير متوقعة تخطّت السيدة الأمريكية الأولى Michelle Obama البروتوكولات، وفجَّرت موهبتها في الرقص خلال مشاركتها في البرنامج التلفزيوني الشهير Ellen show .

وظهرت السيدة اﻷولى بملابس رياضية وهي تتمايل على أنغام أغنية "Uptown Funk".

وخلال الحوار أشارت Michelle انها تعيش في سجن كبير منذ أن وصلت إلى البيت الأبيض قبل حوالي 6 اعوام، حيث قالت: "أنتظر بفارغ الصبر عودتي إلى العيش كبقية الناس".

ومن جهتها أبدت مضيفة البرنامج Ellen DeGeneres اندهاشها وإعجابها برقص السيدة اﻷولى بالسيدة الأولى ﻷنها لم تكن تعلم أنها ترقص بهذه البراعة.

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