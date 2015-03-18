من هي أجمل أم تركية وحيدة في عام 2015؟

عمان_سميرة حسنين

في كل عام تتغير حياة بعض النجمات التركيات، في بداية حياتهنّ يكنّ عازبات ثم متزوجات ثم مطلقات لكن واقعاً وحيداً لا يتغير وهو أنهنّ أمهات ناجحات رغم أنهنّ نساء مطلقات ووحيدات يحملن مسؤولية أمومتهنّ على عاتقهنّ بحب وهمّة روحية وعاطفية عالية. "سيدتي" رصدت لكم ضمن تحقيق شامل في العدد 1776 لمناسبة عيد الأم واقع نجمات الدراما التركية كأمهات وحيدات بدون آباء بناتهنّ وأبنائهنّ وربما فشلن كزوجات في زواجهنّ الأول أو الثاني، لكنهنّ أمهات وحيدات ناجحات بامتياز بشهادة أبنائهنّ وبدليل سعادتهم معهنّ في الحياة. وتتيح لكم المجال للتصويت على "سيدتي نت" لاختيار أجمل أم تركية وحيدة في العام 2015: