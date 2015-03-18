لوحات ربيعيّة زينّت وجوه عارضات Mac

ككل موسم، تطلق "ماك" Mac أبرز صيحاتها الجماليّة المميّزة، التي تنتظرها المرأة لتنتقي منها ما يليق بها. وهذه المرة، أخذت الموضة طابعاً خاصاً بموسم ربيع وصيف 2015.

ففي قاعة زجاجيّة في Panorama - بيال، أطلق المسؤول الإداري وخبير التجميل روميرو Romero Jennings أحدث الصيحات الجماليّة التي طبقها على وجوه العارضات، والتي تنوّعت بين موضة البشرة المرآة – الصافية والأي لاينر الغرافيكي والظلال الملّونة...

حضر الحدث العديد من الوجوه الإعلامية والصحفيين من مختلف المجلات والمواقع العربيّة.

تلا اللقاء حفل كوكتيل تعرف من خلاله المدعوون على بعضهم، وتمتعوا بفرصة التقاط الصور مع Romero.