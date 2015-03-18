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الأم المثالية بالمنوفية.. حكاية سيدة ترعى أبناءها ووالديها وإخوتها

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الأم المثالية بالمنوفية.. حكاية سيدة ترعى أبناءها ووالديها وإخوتها الأم المثالية بالمنوفية.. حكاية سيدة ترعى أبناءها ووالديها وإخوتها
يعيش أهالى وجيران "نبيهة رشدى محمد موسى"، الفائزة بلقب الأم المثالية لعام 2015 عن محافظة المنوفية، حالة من الفرح والسرور.

التقى "اليوم السابع" الأم المثالية التى أكدت أنها استقبلت خبر الفوز عبر فاكس من وزارة القوى العاملة فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الثلاثاء.

وأضافت: "لى بنتان "بسمة"، أخصائى رياضية بمديرية الشباب والرياضة، و"سماح"، خريجة معهد حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية، وزوجى متوفى منذ 8 سنوات، وعملت منذ وفاته على خدمة أولادى".

وتابعت: "بعد زواجى بسنوات قليلة توفيت والدتى، فقمت برعاية شقيقتى المعاقة حتى حصلت لها على فرصة عمل فى القطاع الحكومى، وقمت بعد ذلك بتجهيزها حتى تزوجت. وشقيقى كان وقتها طالبًا بالثانوية العامة وقمت برعايته حتى تخرج فى كلية العلوم وعمل بمديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح".

وطالبت الأم المثالية جميع أمهات محافظات الجمهورية بمراعاة الله فى تربية أبنائهم حتى يكونوا فى أفضل صورة.

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مصر 365