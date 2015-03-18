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سفيرة لاتفيا تعرض على محافظ الإسكندرية رغبة بلادها فى تطوير "الترام"

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سفيرة لاتفيا تعرض على محافظ الإسكندرية رغبة بلادها فى تطوير "الترام" سفيرة لاتفيا تعرض على محافظ الإسكندرية رغبة بلادها فى تطوير "الترام"
أعربت إيفتا شولكا، سفيرة جمهورية لاتفيا بالقاهرة، عن استعداد بلادها لتنفيذ مشروع تحديث ترام الإسكندرية عن طريق طرح أفكار جديدة تساعد فى تطويره بالاستعانة بالخبراء والفنيين من بلادها.

جاء ذلك أثناء لقاء إيفتا شولكا، سفيرة جمهورية لاتفيا بالقاهرة، مع هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالمقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية، حيث أكدت السفيرة أن أهم أولوياتها تعزيز العلاقات بين البلدين، وقالت "لاتفيا تعد دولة جديدة على الشرق الأوسط ولا يوجد أى مجالات تعاون مسبقة".

من جانبه، رحب هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، بالتعاون بين البلدين، معربًا عن أمله توطيد العلاقات والاستثمار بالمحافظة.

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