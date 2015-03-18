الغرف السياحة ترجئ التفاوض مع السعودية حول توقيتات الحج لتعديل العقود

أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى، إرجاء التفاوض مع الجانب السعودى لبحث التوقيتات المحددة من قبل وزارة الحج لإنهاء إجراءات توثيق عقود الخدمات بما تتناسب مع طبيعة الحج السياحى، فى الوقت الراهن لحين الحصول على تفويض رسمى من قبل وزارة الداخلية بصفتها الجهة المسئولة عن البعثة الرسمية للحج المصرى.

وقالت الغرفة فى بيان صحفى صادر اليوم الأربعاء، إلى أنه فى إطار الحرص على الاستفادة من عنصر الوقت سيتم العمل بالتوقيتات التى تضمنتها محضر ترتيبات وأسس شئون الحج - فى الوقت الحالى – وستستمر الغرفة فى محاولة التواصل والتنسيق مع مسئولى بعثة الحج الرسمية لمحاولة الحصول على التفويض المطلوب لمناقشة توقيتات الحج مع الجانب السعودى.

كما أعرب مجلس إدارة الغرفة عن تطلعه إلى استمرار التعاون والتكاتف بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ الحج فى مصر وعلى رأسها وزارة الداخليه والذى أثمر عن نجاح الحج المصرى فى السنوات الماضية، والذى بلغ ذروته العام الماضى من قيام وزارة الداخليه بتلبية مطلب القطاع السياحى وإمداد وزارة السياحة ببيانات سابقة الحج للمواطنين خلال الخمس سنوات السابقة، وهو ما كان له الأثر فى تيسير وتسهيل إجراءات الحج أمام الوزارة والغرفة مما عاد بالنفع على الحجاج بصورة مباشرة.

كانت بعثة مشتركة من الوزارة والغرفة قد توجهت إلى الأراضى السعودية لبحث توقيتات الحج المعتمدة من السعودية ومجلس الوزراء المصرى بما تتناسب مع طبيعة الحج السياحى، ولم تتمكن اللجنة من إنجاز عملها، نظراً لإصرار الجانب السعودى على ضرورة وجود تفويض رسمى من قبل وزارة الداخلية بصفتها الجهة المسئولة عن البعثة الرسمية للحج المصرى، الأمر الذى قررت معه اللجنة إرجاء التفاوض مع الجانب السعودى فى الوقت الراهن لحين الحصول على التفويض المطلوب.

- "السياحة" تتفاوض مع وزارة الحج السعودية لتعديل توقيتات توثيق عقود الخدمات

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